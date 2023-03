Ukraińska armia: Rosjanie w nocy zaatakowali sześcioma hipersonicznymi pociskami Kindżał

- Był to rzeczywiście zmasowany atak, i po raz pierwszy takimi typami, rakietami różnych typów. Widzimy, że Kindżałów było tym razem aż sześć. Nie przypominam sobie czegoś takiego - przyznał rzecznik ukraińskich sił powietrznych pułkownik Jurij Ihnat.

"Był to największy atak rakietowy od początku 2023 roku"

W rosyjskich atakach rakietowych w nocy ze środy na czwartek zginęło w Ukrainie co najmniej dwanaście osób : pięć w obwodzie lwowskim, dwie w obwodzie donieckim, jedna w Kijowie i cztery w obwodzie charkowskim.

Zełenski o rosyjskich atakach

Prezydent Ukrainy skomentował rosyjski ostrzał ukraińskich miast. "Wróg wystrzelił 81 rakiet, próbując znów zastraszyć Ukraińców i wracając do swojej żałosnej taktyki. Okupanci mogą wyłącznie terroryzować spokojnych ludzi. Są zdolni tylko do tego. Ale to im nie pomoże" - napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.