Analitycy: Ukraińska armia może mieć więcej czołgów niż na początku inwazji. Dzięki przejmowaniu rosyjskich maszyn

Ukraińska armia dysponuje obecnie większą liczbą czołgów niż w momencie rozpoczęcia rosyjskiej inwazji – podał w czwartek "Forbes". Według ekspertów, których analizy przytoczył portal amerykańskiego pisma, Ukraińcy stracili co najmniej 74 maszyny, przejmując w tym czasie co najmniej 117 rosyjskich czołgów.

"Forbes" opierał się na danych zgromadzonych i przeanalizowanych przez portal militarny Oryx. Eksperci przygotowują swoje analizy, bazując na tzw. białym wywiadzie, czyli pozyskiwaniu informacji z ogólnodostępnych źródeł. Ich zdaniem Ukraińcy od początku rosyjskiej inwazji stracili co najmniej 74 czołgi, jednak w tym samym czasie przejęli co najmniej 117 rosyjskich maszyn. "Innymi słowy, ukraińska armia może mieć obecnie więcej czołgów niż miesiąc temu, a wszystko to bez budowania nowych maszyn lub wyciągania starszych pojazdów z magazynów" – podsumował "Forbes".

Rosjanie – zdaniem portalu – przejęli co najmniej 37 ukraińskich czołgów. Liczba ta jest jednak niewystarczająca, by zrekompensować łączne straty rosyjskich wojsk pancernych, które analitycy oszacowali na co najmniej 274 czołgi.

Przejęty przez Ukraińców rosyjski czołg w rejonie Charkowa (05.03.2022) IRINA RYBAKOVA / Reuters / Forum

Rosyjskie problemy z zaopatrzeniem

Według "Forbesa", różnica w liczbie przejętych przed obydwie armie czołgów świadczyć może o braku przygotowania Rosjan do działań zbrojnych o wysokiej intensywności oraz walki ze zdeterminowanym przeciwnikiem. Pokazuje również przewagę obrońców nad agresorami. Rosjanie zmuszeni są do przerzucania swych jednostek na setki kilometrów w głąb Ukrainy. Oznacza to rozciągnięcie słabo chronionych linii zaopatrzenia oraz niesie ryzyko utraty amunicji i paliwa przez jednostki frontowe. Wiele przejętych przez Ukraińców czołgów było porzuconych przez załogę, a w bakach brakowało już paliwa.

Tymczasem siły ukraińskie bronią się w pobliżu większych miast i baz wojskowych. Ukraińskie linie zaopatrzenia znajdują się zwykle w obrębie własnych linii obronnych, co oznacza, że prawdopodobieństwo odcięcia obrońców od zapasów jest znacznie mniejsze.

"Forbes" zwrócił uwagę, że pomocnym w naprawie i ponownym wykorzystaniu rosyjskich czołgów przez Ukraińców jest fakt, że obydwie armie częściowo korzystają z tych samych maszyn, jak modele T-72 czy T-80.

Autor:ft\mtom

Źródło: "Forbes"