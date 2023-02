Błąd trzeciego batalionu. Rosja straci na froncie milion ludzi?

"Tak długo, jak armia walczy, rosyjscy przywódcy, współwinne media i zastraszone społeczeństwo mogą przedstawiać działania wojenne, jakkolwiek nie byłyby one kosztowne, jako zwycięstwo" - ocenił David Axe.

Błąd trzeciego batalionu na froncie

W jego opinii Kreml nie podjął żadnych wysiłków, aby zbudować system generowania sił na potrzeby długoterminowej kampanii i przyspieszyć operacje na pierwszej linii frontu, by uniknąć nadmiernego obciążenia tego systemu. Zamiast tego Rosjanie zdecydowali się "przypuścić szturm na bazy szkoleniowe" i wykorzystać tzw. trzeci batalion.

"Rosyjskie brygady zwykle składają się z trzech batalionów: dwóch, które biorą udział w walkach i trzeciego, który się szkoli. Można wysłać ten trzeci batalion na front, ale jeśli się to zrobi, traci się zdolność do szkolenia nowych rekrutów" - stwierdził Axe.

Jak opisał, wykorzystanie trzeciego batalionu przez Rosjan stanowiło "złowróżbny" znak trajektorii rosyjskich wysiłków wojennych. Kolejnym krokiem Kremla było powołanie do wojska setek tysięcy mężczyzn, wielu z nich w średnim wieku.

"Niewyszkoleni, niezdolni do walki rosyjscy rekruci zjawili się na froncie, wkroczyli do boju i bezzwłocznie zostali ranni lub zabici. Aby ujrzeć tę tragedię w czasie rzeczywistym, wystarczy zaobserwować rosyjską +ofensywę+, mającą na celu zdobycie miasta Wuhłedar", leżącego w odległości ok. 4 km od będącej pod kontrolą Rosjan Pawliwki - opisał Axe.