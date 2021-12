Szefowa brytyjskiego MSZ: musimy powstrzymać Rosję przed agresją na Ukrainę

Jeśli Rosja dokona agresji na Ukrainę, pociągnie to za sobą bardzo poważne konsekwencje. Musimy powstrzymać przed tym Moskwę - oświadczyła szefowa brytyjskiej dyplomacji Liz Truss. Dodała, że kontynuowanie projektu Nord Stream 2 byłoby w takiej sytuacji poważnym problemem.

- Tym, co musimy zrobić, jest powstrzymanie Rosji przed podjęciem takich działań. Bardzo jasno powiedziałam, że byłoby to strategicznym błędem dla Rosji - podkreśliła Truss w wywiadzie opublikowanym przy okazji trwającego w ten weekend w Liverpoolu spotkania ministrów spraw zagranicznych grupy G7. Dodała, że to spotkanie ma na celu pokazanie jedności pomiędzy państwami grupy w kwestii Ukrainy.