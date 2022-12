"Może to zabrzmi paradoksalnie". Szef NATO o najszybszej drodze do pokoju

Szef NATO Jens Stoltenberg stwierdził w piątek w wywiadzie dla agencji dpa, że najszybszą drogą do pokoju w Ukrainie jest wsparcie militarne dla Kijowa. Według sekretarza generalnego Sojuszu trzeba także przekonać Putina, że "nie osiągnie on swojego celu, jakim jest przejęcie kontroli nad Ukrainą".

