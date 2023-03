Sytuacja w Bachmucie. Ukraińska armia: trwają walki pozycyjne

Niepowodzeniem miał zakończyć się szereg rosyjskich ataków

W miejscowości Gorłówka, będącej pod okupacją rosyjską, około 90 wojskowych rosyjskich leczonych w miejscowych szpitalach zostanie w najbliższym czasie wysłanych do Urzuf nad Morzem Azowskim. Mają tam stanąć przed komisją lekarską, która oceni ich dalszą zdolność do służby wojskowej. W samej Gorłówce władze okupacyjne otrzymały "polecenie przeprowadzenia kolejnej fali mobilizacji" - relacjonuje sztab. 500 osób należy do kategorii wcześniej chronionych przed służbą ze względu na ograniczoną lub całkowitą niezdolność do służby wojskowej.