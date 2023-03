Sytuacja w obwodzie donieckim. Konstantynówka niedaleko Bachmutu ostrzelana pociskami kasetowymi

Drogi pod kontrolą, natarcie wojsk ukraińskich

Poprzednio garnizon w Bachmucie tworzyły głównie zmechanizowane oddziały Sił Zbrojnych Ukrainy, natomiast obecnie są to specjalistyczne formacje podległe wywiadowi wojskowemu (HUR) i inne jednostki przygotowane do prowadzenia walk ulicznych - poinformował w środę na antenie telewizji Espreso ukraiński polityk Pawło Żebriwski, prezes organizacji Wojskowe Bractwo Ukrainy, sprawujący w latach 2015-2018 funkcję gubernatora obwodu donieckiego. Jak dodał, nie ma problemów z zaopatrzeniem sił ukraińskich w Bachmucie, w tym z dostawami uzbrojenia, ponieważ Ukraina kontroluje dwie drogi wiodące do Bachmutu - trasę do Czasiw Jaru i Kostiantyniwki oraz jedną z dróg gruntowych.