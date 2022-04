Sekretarz rady bezpieczeństwa Ukrainy: zaatakujemy Most Krymski, jeżeli będzie taka możliwość

Ukraina zaatakuje Most Krymski, jeżeli pojawi się taka możliwość - powiedział w środę wieczorem sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO) Ołeksij Daniłow na antenie Radia NW. Most Krymski od 2018 roku łączy anektowany przez Rosjan ukraiński półwysep z rosyjskim Krajem Krasnodarskim.

12 kwietnia weteran walk w Donbasie i deputowany do Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Roman Kostenko podkreślił w rozmowie z Radiem NW militarne znaczenie Mostu Krymskiego. - Byłoby dobrze, gdyby nasi partnerzy zapewnili nam takie dostawy uzbrojenia, które pozwoliłyby nam "dosięgnąć" do Mostu Krymskiego. Rozwiązałoby to wiele naszych problemów - ocenił polityk.