Szefowie MSZ Polski i państw bałtyckich chcą więcej sił NATO w regionie

Rau: nowe długoterminowe rozwiązania powinny zostać uzgodnione na szczycie NATO w Madrycie

"Ważne, byśmy nadal wzmacniali nasze zbiorowe zdolności obronne"

- Trzeci miesiąc trwa wojna na Ukrainie, dzieje się to na naszych oczach. Rosja prowadzi agresję militarną, której towarzyszą działania hybrydowe, takie jak ataki cybernetyczne, fake newsy. Oczywiście, zmieniło to środowisko bezpieczeństwa w Europie - powiedziała szefowa MSZ Estonii. Dlatego - kontynuowała - ważne jest, by nowa koncepcja strategiczna NATO uwzględniała to nowe środowisko bezpieczeństwa. - To ważne, byśmy nadal wzmacniali nasze zbiorowe zdolności obronne - zaznaczyła.