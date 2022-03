Atak Rosji na Ukrainę. Rosjanie zajęli elektrownię w Czarnobylu. Ukraina: terroryzm jądrowy

Wojska rosyjskie opanowały strefę zamkniętą wokół elektrowni atomowej w Czarnobylu w Ukrainie. Strona ukraińska w piśmie do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej nazwała ten fakt terroryzmem jądrowym.

Zajęcie przez rosyjskie wojska czarnobylskiej elektrowni atomowej w Ukrainie to terroryzm jądrowy - napisała strona ukraińska w piśmie do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), cytowanym w czwartek przez agencję Interfax-Ukraina.

"Wszelkie oznaki jądrowego terroryzmu"

"Fakt zajęcia znanej na całym świecie czarnobylskiej elektrowni atomowej ma wszelkie oznaki jądrowego terroryzmu, jakiego dopuszczono się w stosunku do jądrowych obiektów czarnobylskiej elektrowni i jej personelu przez wojskowe formacje Rosji" - czytamy.

Ukraina prosi MAEA o zwrócenie się do NATO z żądaniem zamknięcia dostępu do przestrzeni powietrznej nad ukraińskimi obiektami jądrowymi - czytamy.

Wejście do czarnobylskiej elektrowni "to wypowiedzenie wojny całej Europie"

"Rosyjskie okupacyjne siły próbują zająć czarnobylską elektrownię jądrową. Nasi obrońcy oddają życie, by tragedia 1986 roku nie powtórzyła się" - przekazał w czwartek po południu we wpisie na Twitterze Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, poinformował o tym szefową rządu Szwecji Magdalenę Andersson. "To wypowiedzenie wojny całej Europie" - dodał prezydent.