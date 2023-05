Doniesienia o dymisji wiceministra obrony Rosji, generała Mizincewa. Kreml milczy

czytaj dalej

W serii wypadków na autostradzie I-55 w południowej części stanu Illinois zginęło co najmniej sześć osób, a ponad trzydzieści zostało przewiezionych do szpitali - poinformowała policja. Do zdarzeń doszło podczas wichury, która wzbiła w powietrze masy pyłu i piasku, ograniczając widoczność.