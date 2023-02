Trzeci alarm przeciwlotniczy na terenie całej Ukrainy. Zmasowany rosyjski atak rakietowy

Działania obrony przeciwlotniczej

Odgłosy eksplozji były słyszane także w wielu innych miastach, w tym we Lwowie , Charkowie, Winnicy, Zaporożu i Chmielnickim. Szef obwodu chmielnickiego Serhij Hamalij przekazał na kanale Telegram, że "w kierunku zachodnim kraju leciały cztery rosyjskie pociski". "Zostańcie w schronach! Dbajcie o siebie i swoich bliskich!" - apelował.

Ukraiński operator sieci energetycznej Ukrenerho poinformował, że rosyjskie rakiety trafiły w kilka obiektów infrastruktury energetycznej we wschodnich, zachodnich i południowych regionach Ukrainy, co doprowadziło do przerw w dostawie prądu.