Atak Rosji na Ukrainę. Rosjanie zbombardowali szpital w Mariupolu. Wśród ofiar śmiertelnych dziecko

Władze obleganego od ponad tygodnia Mariupola podawały w środę wieczorem, że w wyniku nalotu na kompleks szpitalny rannych zostało co najmniej 17 osób: dzieci, matek i lekarzy. Jak przekazał w czwartek ukraińskojęzyczny serwis BBC, powołując się na Radę Miejską, w wyniku bombardowania szpitala zginęły trzy osoby, w tym dziecko.

- Zbombardowanie z powietrza (szpitala) jest ostatecznym dowodem. Dowodem na to, że dochodzi do ludobójstwa na Ukraińcach (…) Nigdy nie popełniliśmy i nigdy nie popełnilibyśmy takiej zbrodni wojennej w miastach Donieck, Ługańsk czy w żadnym regionie – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do dwóch miast znajdujących się pod kontrolą prorosyjskich separatystów.