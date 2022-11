Czołgi wzmacniają kradzionymi włazami studzienek. "Próbują przetrwać"

Rosyjscy żołnierze w obwodzie chersońskim zamontowali na jednym ze swoich czołgów skradzione włazy studzienek kanalizacyjnych, by wzmocnić jego pancerz. Wrak został znaleziony i sfilmowany przez ukraińskich żołnierzy. "Próbując przetrwać, wróg ucieka się do różnych, czasami niedorzecznych sztuczek" - skomentowało ukraińskie dowództwo wojsk powietrznodesantowych.

"Próbując przetrwać, wróg ucieka się do różnych, czasami niedorzecznych sztuczek. Na jednym ze zniszczonych czołgów ukraińscy żołnierze odkryli 'dodatkowe opancerzenie', czyli skradzione włazy kanalizacyjne. (...) Ale to nie pomogło im (Rosjanom - red.) się uratować - finał jest nadal taki sam. Tak to będzie (wyglądało) z każdym najeźdźcą" - czytamy w komunikacie ukraińskiego dowództwa wojsk powietrznodesantowych na Facebooku.