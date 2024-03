Część budynku zawaliła się, zniszczonych zostało 18 mieszkań. W wyniku rosyjskiego ataku zginęło co najmniej siedem osób - poinformował na Telegramie minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko. Rannych zostało co najmniej osiem osób.

Zełenski apeluje o wsparcie

"Opóźnienia w dostawie broni do Ukrainy, a także systemów obrony powietrznej mającej chronić nasz naród, niestety skutkują takimi stratami. Powoduje to, że liczba ofiar śmiertelnych wśród dzieci spowodowanych przez Rosję stale rośnie" - kotynuował.

"Ukraina nigdy nie żądała niczego więcej niż to, co jest konieczne do ochrony życia. Kiedy ludzie tracą życie, nasi partnerzy toną w politycznych grach lub dyskusjach, które ograniczają nasze zdolności obronne, jest to niezrozumiałe i niepojęte. Należy pokonać rosyjski terror. Jest to cel zasadniczy. W Moskwie nie uznają niczego poza siłą. Dlatego musimy zyskać więcej siły. I jedność. Jedność świata. I jedność w Ukrainie" - dodał Zełenski.