Lokalne władze: Ukraina w pełni kontroluje sytuację w Charkowie

Sytuacja w Charkowie jest w pełni kontrolowana przez Ukrainę - podała agencja Reutera, powołując się na szefa charkowskiej administracji obwodowej Ołeha Syniehubowa. Rano informował on, że do miasta wkroczyły siły rosyjskie z lekkim sprzętem. - Siły Zbrojne Ukrainy likwidują wroga - dodał. Informacje o walkach potwierdzały relacje świadków i przedstawicieli administracji charkowskiej.

Ołeksij Arestowycz z biura prezydenta Ukrainy mówił przed południem, że siły rosyjskie (8-12 pojazdów) próbowały przedrzeć się do Charkowa. Zostały jednak otoczone i już w połowie zniszczone - przekazał.

Rosyjskie wojska weszły do Charkowa

W niedzielę rano Ołeh Syniehubow, szef charkowskiej administracji obwodowej relacjonował, że Rosjanie wkroczyli do centralnej części Charkowa. Zaapelował do mieszkańców, by nie opuszczali miejsc, gdzie się ukrywają.