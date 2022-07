ISW: w Chersoniu w wyniku ukraińskich ataków zginęło wielu rosyjskich oficerów

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział w nagraniu wideo, opublikowanym we wtorek wieczorem, że w Kijowie przeprowadził rozmowy z wicepremierem i ministrem obrony Polski Mariuszem Błaszczakiem, który przywiózł Ukraińcom samobieżne armatohaubice Kraby. - Oczywiście tematem naszego spotkania była dalsza współpraca w dziedzinie obrony, ale ważne jest nie tylko to, o czym rozmawialiśmy, lecz także, jak rozmawialiśmy. Z absolutną pewnością co do ukraińskiej przyszłości, przyszłości europejskiej. Tak jest i w trakcie innych moich rozmów – zaznaczył Zełenski.

Zełenski mówił o tym, że codziennie z linii frontu oraz głębi ukraińskiego terytorium docierają "bolesne wieści" o atakach, rannych i zabitych, lecz pomimo tego Ukraina jest w stanie się rozwijać, a także skutecznie działać na froncie.

- Przed nami ciężka droga. Niestety nie może być inaczej, gdy bronisz swojego domu przed terrorystyczną nawałą. Ale jest oczywiste, że przed nami jest sukces. Ukraina zdoła się obronić, odbudować, zrealizować swoje cele w polityce zagranicznej. Kiedy pracują na to miliony ludzi, wynik będzie na pewno – zapewnił.