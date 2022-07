USA odkryły 18 rosyjskich obozów filtracyjnych dla Ukraińców

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 136 dni. Courtney Austrian, wiceszefowa misji USA przy OBWE, powiedziała, że ​​USA odkryły co najmniej 18 obozów filtracyjnych, przez które przechodzą Ukraińcy deportowani do Rosji - poinformowała w piątek "Ukraińska Prawda" na podstawie doniesień dziennika "The New York Times". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.