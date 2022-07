Ratownicy przeszukali gruzy ostrzelanego bloku w mieście Czasiw Jar

17-letni Wadim, który bohatersko uratował matkę z płonącego autobusu podczas ucieczki z Ukrainy i uległ ciężkim oparzeniom, został z nich wyleczony w szpitalu w Rzymie. Był pierwszym ukraińskim rannym, któremu udzielono pomocy w centrum leczenia oparzeń w stolicy Włoch.



Gdy nastolatek zobaczył, że jego matka nie jest w stanie wyjść z palącego się po bombardowaniu autobusu, rzucił się w płomienie, by ją stamtąd wyciągnąć.



Do Wiecznego Miasta Wadim trafił w bardzo ciężkim stanie, przywieziony specjalnym samolotem włoskiej Gwardii Finansowej, która zorganizowała loty, by ewakuować rannych i chorych z Ukrainy. Miał poparzone 50 proc. ciała. Uratowano go podczas serii nadzwyczaj skomplikowanych zabiegów w rzymskim szpitalu Sant'Eugenio.