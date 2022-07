Ukraińskie władze: Rosjanie przegrupowali dużą liczbę okrętów wojennych

O dalszej pomocy i sankcjach wobec Rosji rozmawiali w niedzielę premier Kanady Justin Trudeau i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To pierwsza rozmowa obu liderów po decyzji Kanady o zwrocie turbin do Niemiec, której szczegóły podano.



"Rozmawialiśmy o trwałym i nieustającym wsparciu Kanady dla Ukrainy, potwierdziłem nasze zobowiązanie, by przekazać mieszkańcom Ukrainy i rządowi pomoc i wyposażenie, którego potrzebują" - napisał Trudeau na Twitterze.