Ukraiński wywiad: okupanci niszczą swój sprzęt wojskowy, by uniknąć wysłania na front

Linia frontu na terytorium obwodu charkowskiego nie zmieniła się - poinformował w niedzielę szef tamtejszych władz Ołeh Syniehubow.

- Wróg nie zdobył ani jednego metra nowego obszaru – przekazał urzędnik.

Według Siniegubowa aktywne działania wojenne obecnie trwają na północy i na północnym wschodzie obwodu charkowskiego, a także w pobliżu miasta Izium, gdzie wojsko rosyjskie stale atakuje pozycje sił ukraińskich.

Syniehubow mówił także, że wystrzelone z Rosji rakiety dolatują do Charkowa w 30-40 sekund. - Znajdujemy się zbyt blisko granicy z Federacją Rosyjską. Tylko około 40 km. I czas przylotu rakiety wynosi od 30 do 40 sekund. Więc czasu na ukrycie się jest za mało. Nie należy lekceważyć syren alarmowych, trzeba od razu udawać się do schronów - zaapelował do mieszkańców szef władz obwodowych.