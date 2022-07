Administracja: w Nowej Kachowce znów wybuchają rosyjskie magazyny broni

Ukraina potrzebuje teraz dziewięciu miliardów dolarów miesięcznie od swoich zachodnich sojuszników, by wypełnić lukę budżetową - powiedział Ołeh Ustenko, doradca ekonomiczny prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, cytowany przez "Financial Times".

Jak zauważył brytyjski dziennik, to prawie dwukrotnie więcej niż dotychczas szacowały władze w Kijowie. Wprawdzie ukraińskie ministerstwo finansów mówi, że jego ocena luki nadal wynosi pięć miliardów dolarów miesięcznie, ale nawet to jest kwotą znacznie wyższą niż kwoty do tej pory przekazywane przez kraje zachodnie.