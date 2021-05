Rosja przyznała ponad pół miliona paszportów. Prezydent Ukrainy: to pierwszy krok do aneksji

To samo kiedyś działo się w przypadku Krymu. Mieszkańcom Krymu wydawano rosyjskie paszporty - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując przyznawanie paszportów mieszkańcom Donbasu przez Rosję. Wcześniej MSW w Moskwie podało, że obywatelstwo rosyjskie otrzymało 527 tysięcy mieszkańców "odrębnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego". Zdaniem Zełenskiego to "pierwszy krok" do aneksji tych terytoriów.