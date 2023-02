Eksperci ISW o "fałszywej narracji Putina". Przedstawia wojnę jako kluczową dla dalszego istnienia Rosji

Instytut Badań nad Wojną (ISW) przekazał we wtorkowej analizie, że rosyjscy urzędnicy promują narrację, która fałszywie przedstawia wojnę Rosji w Ukrainie jako egzystencjalną dla dalszego istnienia Federacji Rosyjskiej. Celem Moskwy ma być mobilizacja rosyjskiego społeczeństwa oraz zniechęcenie Zachodu do udzielania pomocy Ukrainie.

Think tank przypomina, że w wywiadzie dla telewizji państwowej 26 lutego prezydent Rosji Władimir Putin ostrzegł, że nie wie, czy "naród rosyjski, może przetrwać w obecnej formie", jeśli Zachodowi uda się "zniszczyć Federację Rosyjską i ustanowić kontrolę nad jej regionami".

Putin również w swoim przemówieniu do Zgromadzenia Federalnego 21 lutego obwinił "kolektywny Zachód" o wykorzystanie wojny w Ukrainie do zagrożenia istnienia Federacji Rosyjskiej.

Także wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji oraz były prezydent kraju Dmitrij Miedwiediew "odwołał się do podobnych nastrojów w opublikowanym 27 lutego eseju zatytułowanym 'Punkty bez powrotu', w którym oskarżył Zachód o podsycanie obecnej sytuacji w Ukrainie od momentu upadku Związku Radzieckiego" - przypomina ISW.

Według ośrodka "oba oświadczenia angażują się w operację informacyjną, która określa wojnę na Ukrainie jako mającą znaczenie egzystencjalne dla dalszego przetrwania poradzieckiej Federacji Rosyjskiej, co jest prawdopodobnie próbą przedstawienia wojny jako mającej wyższą stawkę dla Rosji i Zachodu niż ta faktyczna".

ISW: odpowiedź na niepowodzenia militarne i poparcie Zachodu dla Ukrainy

Według ISW Władimir Putin prawdopodobnie ma nadzieję na stworzenie warunków informacyjnych do oskarżenia Ukrainy i Zachodu o zagrażanie przetrwaniu Federacji Rosyjskiej, co ma być odpowiedzią na rosyjskie niepowodzenia militarne i poparcie Zachodu dla zwycięstwa Ukrainy.

Think tank zaznacza, że żaden prominentny zachodni urzędnik nie wzywał do rozwiązania, bądź zniszczenia Federacji Rosyjskiej, a zachodni przywódcy bardzo ostrożnie wyrażali swoje cele jako umożliwienie Ukrainie co najwyżej wyzwolenia całego jej terytorium.

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu stwierdził przed kilkoma dniami podczas wywiadu telewizyjnego z stacją Rossija-1, że rodzaje broni, które Zachód zdecyduje się dostarczyć Ukrainie, zadecydują o tym, jak daleko rosyjskie wojska będą musiały "odepchnąć zagrożenie" od rosyjskich granic .

Putin wygłosił podobne oświadczenie w swoim przemówieniu z 21 lutego, starając się zniechęcić Zachód do dostarczania Ukrainie systemów dalekiego zasięgu, sugerując, że dostarczenie takich systemów przedłuży wojnę, "zmuszając" Rosję do zajęcia większej części terytorium Ukrainy.

Retoryka ta, według ISW, ma na celu zwiększenie poparcia dla wojny w samej Rosji i podsycenie na Zachodzie obaw przed niestabilnością, która ma nastąpić po ewentualnym upadku Rosji oraz powstrzymanie w ten sposób zachodniej pomocy dla Ukrainy i przekonanie go do zmuszenia Kijowa do akceptacja rosyjskich żądań.

Źródło: Institute for the Study of War