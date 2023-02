"Prowokacje" i "przeloty rosyjskich rakiet". Analitycy ISW oceniają ryzyko eskalacji

Jest mało prawdopodobne, aby loty rakiet rosyjskich nad terytorium NATO doprowadziły do eskalacji - ocenił w sobotę amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Zdaniem think tanku prezydent Rosji Władimir Putin nie chce ryzykować bezpośredniego konfliktu z NATO. W piątek rumuński resort obrony podał, że pocisk rosyjski wystrzelony z okrętu w pobliżu anektowanego Krymu przeleciał w odległości 35 kilometrów od granicy rumuńskiej i wleciał w przestrzeń powietrzną Mołdawii.

"Trwająca rosyjska kampania ataków rakietowych będzie nadal generować zagrożenia peryferyjne poza Ukrainą, takie jak przeloty lub ryzyko incydentów obrony powietrznej (jak w Polsce 15 listopada 2022 roku). ISW ocenia jednak, że NATO (i poszczególne państwa członkowskie) ma pełną kontrolę nad swoimi reakcjami i stopniem, w jakim decyduje się na eskalację w odpowiedzi na przypadkowe lub celowe przeloty rosyjskich rakiet lub inne prowokacje. ISW nadal z dużą pewnością ocenia, że Putin nie dąży do wojny z NATO i jest mało prawdopodobne, aby bezpośrednio ryzykował eskalację" - napisano w opublikowanym w sobotę raporcie Instytutu Studiów nad Wojną (ISW, Institute for the Study of War).