Prokurator Kmieciak: Sprawcy w Ukrainie zostawiają wiele śladów. Trzeba je szybko i profesjonalnie zabezpieczyć

Sprawcy zostawiają po sobie bardzo dużo śladów, szczególnie w trakcie działań wojennych. Ważne jest, by umiejętnie te ślady odnaleźć i je później zabezpieczyć - mówił w TVN24 prokurator Robert Kmieciak. Tłumaczył też, za jakie czyny mogą być oskarżeni winni zbrodniom w Ukrainie.

W TVN24 prokurator Robert Kmieciak ze Stowarzyszenia prokuratorów "Lex Super Omnia" mówił o tym, w jaki sposób można pociągnąć do odpowiedzialności osoby winne zbrodniom na Ukrainie. - Żebyśmy w ogóle mogli mówić o pociągnięciu osób winnych do odpowiedzialności karnej, powinny być zabezpieczone dowody. Wszystko, co widzimy w mediach, jest punktem wyjścia do czynności procesowych, które powinny być wykonane na miejscu zdarzenia - tłumaczył.

Wyliczał, że chodzi między innymi o "oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczanie takich prozaicznych rzeczy jak kurtki, broń, telefony, zabezpieczanie śladów genetycznych". - Sprawcy zostawiają po sobie bardzo dużo śladów, szczególnie w trakcie działań wojennych. Ważne jest, by umiejętnie te ślady odnaleźć i je później zabezpieczyć - podkreślił.

Prokurator Kmieciak o postępowaniu ws. zbrodni na Ukrainie TVN24

Dodał, że "to powinno być wykonywane szybko i w sposób wysoce profesjonalny, co oczywiście jest utrudnione z uwagi na miejsce wykonywania tych czynności i cały czas trwające działania wojenne".

"Trzy najpoważniejsze czyny, jakie możemy sobie wyobrazić"

Pytany, o to, za jakie czyny mogą być oskarżeni winni zbrodniom na Ukrainie, odpowiedział, że "wskazówki możemy mieć z dwóch źródeł". - Pierwsze to wszczęcie śledztwa przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Prokurator generalny MTK wszczął śledztwo pod koniec marca i przedmiot tego wszczęcia określił bardzo szeroko, jako zbrodnie popełnione na terenie Ukrainy - ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości oraz zbrodnie wojenne. To są trzy najpoważniejsze czyny, jakie możemy sobie wyobrazić - mówił Kmieciak.

- Drugim źródłem, z którego możemy czerpać wiedzę to polskie śledztwo, które zostało wszczęte w zeszłym tygodniu. To śledztwo w sprawie wojny napastniczej, agresji na terytorium Ukrainy. To też zakreśla przedmiot tego postępowania - dodał.

Autor:ads\mtom

Źródło: TVN24