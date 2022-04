Profesor Jarosław Hrycak: dyskutować z Władimirem Putinem to jak grać w szachy z gołębiem

Nie da się dyskutować z Władimirem Putinem i nie ma potrzeby dyskutować z Putinem - powiedział w "Faktach po Faktach" profesor Jarosław Hrycak, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie, odnosząc się do inwazji Rosji na Ukrainę. Profesor Tomasz Nałęcz, historyk i były wicemarszałek Sejmu ocenił, że "Rosja przegrywa tę wojnę". Dodał, że to, "jak będzie wyglądał ostateczny pokój czy rozejm", będzie zależało od kilku czynników.