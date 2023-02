Pociski GLSDB w nowym pakiecie dla Ukrainy. Umożliwią rażenie rosyjskich celów daleko za linią frontu

Oba komponenty są szeroko dostępne w zasobach amerykańskich sił, co sprawia, że pociski te są stosunkowo niedrogie - według agencji Reutera koszt jednej precyzyjnej, naprowadzanej satelitarnie i laserowo rakiety to 40 tysięcy dolarów.

Pociski GLSDB mogą dosięgnąć okupowanego Krymu

GLSDB ma o połowę mniejszy zasięg i co najmniej kilkakrotnie mniejszą głowicę niż rakiety ATACMS (Army Tactical Missile System), o które ubiegał się Kijów. "Zasięg 151 kilometrów zapewni dostęp do wszystkich rosyjskich linii zaopatrzeniowych we wschodniej Ukrainie, a także do części okupowanego przez Rosję Krymu, który Moskwa zaanektowała w 2014 roku" - zwróciła uwagę agencja Reutera.