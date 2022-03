Poroszenko: Zamiast kwiatów przygotowaliśmy koktajle Mołotowa. Rosyjscy żołnierze, wynoście się z Ukrainy

Zwrócił przy tym uwagę, że w walkach zginęło już wielu rosyjskich żołnierzy. - Putin tego nie uznaje, nie uznaje tych danych. To kolejny dowód na to, że jest kłamcą - powiedział Poroszenko.

- Ruiny ukraińskich miast, od Charkowa do Irpienia, od Chersonia do Buczy, pokazują, że to wygląda jak druga wojna światowa. To dowody do tego, że Putin stanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze i zostanie uwięziony za zbrodnie wojenne - mówił dalej.