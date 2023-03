Komisja ONZ: rosyjskie ataki na teatr w Mariupolu i dworzec w Kramatorsku to akty terroryzmu

Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza do spraw naruszeń prawa w Ukrainie, powołana przez Radę Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, odniosła się w sobotę, w swoim kolejnym raporcie, do zbombardowania przez siły rosyjskie 16 marca 2022 roku budynku Teatru Dramatycznego w Mariupolu oznaczonego widocznym z powietrza napisem "Dzieci". W ataku tym zginęło, według informacji władz miasta, ponad 300 osób cywilnych, w większości matek z dziećmi. Zdaniem Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ bombardowanie teatru, schronienia dla cywilów, był to atak terrorystyczny.