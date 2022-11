Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Obwodowi chersońskiemu grozi katastrofa ekologiczna z powodu zanieczyszczenia Dniepru, spowodowanego wysadzaniem w powietrze jednostek pływających - ostrzegł w sobotę lojalny wobec Kijowa szef administracji regionu Jarosław Januszewycz. - Według wstępnych ocen do wody trafiło do 10 ton paliw i smarów. Może to doprowadzić do zniszczenia rzecznej flory i fauny, a także zatrucia okolicy na dekady – powiedział.