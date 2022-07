Ukraina - Rosja. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 131. dzień. Siły Zbrojne Ukrainy były zmuszone wycofać się z zajmowanych pozycji w Lisiczańsku w obwodzie ługańskim. Rosja zaatakowała rakietami miasta we wschodniej Ukrainie. Z kolei Australia zapowiedziała dodatkową pomoc wojskowo-techniczną dla Ukrainy. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Prezydent Ukrainy poinformował, że Rosja "brutalnie" uderzyła rakietami w Charków, Kramatorsk i Słowiańsk. W wyniku tego ataku w samym Słowiańsku zginęło sześć osób, a 20 zostało rannych. Rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że uderzyło w infrastrukturę wojskową w Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy na północnym wschodzie.

> Portal Sił Operacji Specjalnych ukraińskiej armii poinformował, że w niedzielę most kolejowy pomiędzy okupowanymi Melitopolem i Tokmakiem w ukraińskim obwodzie zaporoskim został wysadzony przez nieznanych sprawców. Rosjanie przez most przewozili broń na front. Do wybuchu miało dojść w miejscowości Lubymiwka.