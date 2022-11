Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Szef chersońskich władz obwodowych Jarosław Januszewicz przekazał, że do Chersonia wróciły i przystąpiły do działania władze miejskie oraz obwodowe, policja, a także Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych przystąpiła do rozminowywania. - Przywracamy miasto do normalnego życia - podkreślił Januszewicz.