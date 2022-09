Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 201. dzień. W niedzielę wieczorem w Charkowie i innych regionach kraju doszło do awarii prądu po rosyjskich ostrzałach. Ukraińska armia podała, że Rosjanie wystrzelili nad Ukrainą 12 rakiet, z czego dziewięć zostało zestrzelonych. Prezydent Wołodymyr Zełenski wygłosił orędzie do narodu po 200 dniach rosyjskiej agresji. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> W wystąpieniu wideo po 200 dniach wojny prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że świat podziwia postawę ukraińskiej armii podczas, gdy wróg pogrąża się w panice. - Dzisiaj wasze działania na północy, południu i wschodzie Ukrainy są widziane i podziwiane przez wszystkich. Świat jest wami zachwycony, wróg panikuje. Ukraina jest z was dumna, wierzy w Was, modli się za Was, czeka na Was - oświadczył Zełenski.