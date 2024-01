Ukraina. "Mysia gorączka" na froncie. Krwawienie z oczy, wymioty. Żołnierze przegrywają z gryzoniami

Linie frontu w Ukrainie zostały opanowane przez szczury i myszy, które rozprzestrzeniają wśród żołnierzy choroby paraliżujące ich zdolności bojowe. Przypomina to makabryczne warunki w okopach podczas I wojny światowej - donosi stacja CNN.

- Wyobraźcie sobie, że kładziecie się do łóżka, a noc zaczyna się od myszy wpełzającej do waszych spodni lub swetra, obgryzającej opuszki palców lub rękę. W zależności od tego, czy masz szczęście, śpisz dwie lub trzy godziny – powiedziała Kira CNN.

Oszacowała, że w jej ziemiance przeznaczonej dla czterech żołnierzy było około tysiąca myszy. - To nie myszy nas odwiedzały. To my byliśmy ich gośćmi - dodała.