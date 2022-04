Minister obrony Czech: dostarczamy Ukrainie uzbrojenie - zarówno lekkie, jak i ciężkie

Czechy pomagają Ukrainie jak tylko mogą, poprzez dostarczanie uzbrojenia, zarówno lekkiego, jak i ciężkiego - powiedziała we wtorek czeska minister obrony Jana Czernochova. Szefowa resortu obrony nie potwierdziła, ale i nie zaprzeczyła doniesieniom medialnym, według których Czechy wysłały na Ukrainę czołgi T-72 i bojowe wozy piechoty.

Minister obrony Jana Czernochova powiedziała w czeskiej Izbie Poselskiej, że nie potwierdza, ale i nie zaprzecza, by jej kraj wysyłał czołgi i wozy bojowe na Ukrainę. - Pewnie interesowałoby was, czy potwierdzę lub zdementuję fotografie krążące w mediach społecznościowych. Zapewnię tylko, że Republika Czeska pomaga Ukrainie jak tylko może poprzez [dostarczanie - red.] uzbrojenia, zarówno lekkiego, jak i ciężkiego - oświadczyła szefowa resortu obrony.

Media: Czechy wysyłają na Ukrainę czołgi

Początkowo dostawa ciężkiego sprzętu bojowego z Czech na Ukrainę była utrzymywana w tajemnicy, jednak we wtorek rano w mediach społecznościowych napisał o niej przewodniczący parlamentarnej komisji ds. europejskich Ondrzej Beneszik.

- Czołgi T-72 w wersji M1 są stare, ale to paradoksalnie zaleta, ponieważ Ukraińcy znają się na ich obsłudze i potrafią obsłużyć wszystkie systemy. Nie ma potrzeby ich szkolić. Podobnie jest z BWP-1. Jeśli ktoś miałby tam wysłać nowoczesny sprzęt, wymagałoby to co najmniej kilku dni, a najprawdopodobniej tygodni lub miesięcy szkolenia - wyjaśnił portalowi Echo24 analityk ds. bezpieczeństwa i wojskowości Lukasz Visingr.