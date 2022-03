Korytarze humanitarne z czterech miast. Niektóre z nich mają prowadzić tylko do Rosji lub tylko na Białoruś

Korytarze mają zostać otwarte o godzinie 10 czasu moskiewskiego (8 czasu polskiego) w Kijowie, Charkowie, Mariupolu i Sumach. Dziennikarze Reutera opisali, że stanie się to na "osobistą prośbę francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona".

Według map opublikowanych przez agencję RIA Novosti, korytarz z Kijowa będzie prowadził na Białoruś, a z Charkowa - do Rosji. Korytarze z Mariupola i Sum poprowadzą zarówno do innych miast Ukrainy, jak i do Rosji.