Litwa zakazała używania symboli "Z" i "V"

Litewski parlament zakazał we wtorek używania symboli "Z" i "V", którymi Rosjanie posługują się podczas inwazji na Ukrainę oraz wstążki świętego Jerzego w kolorach żółto-czarnym, symbolizującej zwycięstwo Rosji. Eksponowanie tych znaków będzie karane grzywną, sięgającą nawet 1,5 tysiąca euro.

Zgodnie z przyjętymi regulacjami, na Litwie zabronione jest używanie "symboli reżimów totalitarnych lub autorytarnych, które były lub są wykorzystywane do propagowania agresji wojskowej, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych". Za takie symbole uznano teraz także litery "Z" i "V" oraz żółto-czarną wstążkę świętego Jerzego.

Moskwa. Koszulka z literą Z do kupienia w sklepie z pamiątkami

Moskwa. Koszulka z literą Z do kupienia w sklepie z pamiątkami EPA/YURI KOCHETKOV

- Zmiany te są nie tylko konieczne, ale wręcz niezbędne dla naszego bezpieczeństwa narodowego, jeśli chcemy uniknąć losu podobnego do Ukrainy i przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie - oświadczyła posłanka Monika Oszmianskiene.

Za używanie w miejscach publicznych symboli gloryfikujących agresję wojskową i zbrodnie wojenne na Litwie grozi obecnie kara grzywny w wysokości od 300 do 700 euro, a dla osób prawnych - do 1200 euro. W przypadku powtarzającego się wykroczenia wysokość grzywny wzrośnie odpowiednio do 900 i 1500 euro.