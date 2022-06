Brytyjskie ministerstwo obrony: Rosji brakuje załóg lotniczych do wsparcia inwazji

Brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej podało, że Rosja wykorzystuje do lotniczych misji bojowych na Ukrainie emerytowanych pilotów, którzy podjęli pracę w prywatnej firmie wojskowej - Grupie Wagnera. Według resortu w Londynie świadczy to o tym, że stronie rosyjskiej brakuje załóg lotniczych do wsparcia inwazji.