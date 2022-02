Drugi dzień rosyjskiej inwazji. "Każdy dzień oporu będzie oznaczał, że Rosja tę fazę wojny przegrywa"

- Każdy dzień oporu i niezdobycia przez Rosjan Kijowa, nieokrążenie go, niezdobycie dzielnicy rządowej będzie oznaczało, że Rosja tę fazę wojny przegrywa - mówił na antenie TVN24 komentator polityczny Mirosław Czech. I wskazywał, że jednym z celów ataku Rosji na Ukrainę było "zainstalowanie w Kijowie marionetkowego rządu".

W wyniku operacji rosyjskiej, jak powiedział Czech, do Kijowa miał wrócić Wiktor Janukowycz, prezydent Ukrainy w latach 2010 - 2014, który został prawomocnie skazany za zdradę narodową w 2014 roku - wezwanie wojsk rosyjskich do stłumienia protestów na Majdanie.

Wysadzony most na rzece Teteriw w obwodzie kijowskim | MSW Ukrainy

Wkroczenie do Kijowa stało się możliwe dzięki wejściu wojsk rosyjskich do Białorusi. W piątek, jak mówił Czech, miało nastąpić okrążenie Kijowa i atak na centrum przez oddziały szturmowe i desantowe Federacji Rosyjskiej. Ten plan się nie powiódł.

- Każdy dzień oporu i niezdobycia przez Rosjan Kijowa, nieokrężenie go, niezdobycie dzielnicy rządowej będzie oznaczało, że Rosja tę fazę wojny przegrywa - mówi Czech.

Dziennikarz i były polityk opowiadał, jak ten opór wygląda, między innymi o piątkowych porannych wydarzeniach w Kijowie. - Strzały rozlegały się w dzielnicy rządowej, grupy dywersyjne przeniknęły dosyć głęboko do miasta. One zostały szybko zlokalizowane i zlikwidowane i niebezpieczeństwo to ustało. Natomiast w dalszym ciągu toczone są bardzo ciężkie walki, prowadzone są w kierunku północno-zachodnim Kijowa, tam zostały wysadzone trzy mosty przez wojska ukraińskie, żeby Rosjanie nie dostali się tak łatwo w okolice Kijowa - mówił Czech.