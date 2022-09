Scholz po rozmowie z Putinem: nie mogę powiedzieć, by wzrosła świadomość, że rozpoczęcie wojny było błędem

Jestem głęboko przekonany, że Rosja musi się wycofać, musi wycofać swoje wojska, żeby pokój miał szansę - powiedział w środę niemiecki kanclerz Olaf Scholz. Opowiedział też o swojej wtorkowej rozmowie z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem o Ukrainie. - Niestety nie mogę powiedzieć, by obecnie wzrosła tam świadomość, że rozpoczęcie tej wojny było błędem - przyznał.

Dodał, że "nic nie wskazywało również na to, by pojawiały się tam nowe postawy". Jednak - ocenił - słuszne jest rozmawianie ze sobą i przedstawianie Putinowi własnego spojrzenia na sprawy. - Bo jestem głęboko przekonany, że Rosja musi się wycofać, musi wycofać swoje wojska, żeby pokój miał szansę w tym regionie. I każdego dnia staje się dla mnie jasne, że to jedyna perspektywa - powiedział.