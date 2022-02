Kanclerz Niemiec Olaf Scholz o inwazji Rosji na Ukrainę: będziemy bronić każdego metra kwadratowego NATO

Będziemy bronić każdego metra kwadratowego NATO - powiedział w niedzielę kanclerz Olaf Scholz. Poinformował, że zwiększone zostaną wydatki na obronność do ponad 2 procent PKB, a niemiecka przestrzeń powietrzna zostanie zamknięta dla rosyjskich linii.

Scholz zapowiada zwiększenie wydatków na obronność

- Od tej pory będziemy co roku inwestować w obronność ponad dwa procent produktu krajowego brutto - stwierdził kanclerz, który chce zabezpieczyć ten specjalny fundusz w ustawie zasadniczej.

Powtórzył, że Putin z zimną krwią rozpoczął wojnę agresji, dokonując inwazji na Ukrainę. - Zrobił to tylko z jednego powodu: Wolność Ukraińców stanowi wyzwanie dla jego własnego opresyjnego reżimu. To jest nieludzkie. Jest to sprzeczne z prawem międzynarodowym. Nie da się tego usprawiedliwić niczym ani nikim - oświadczył Scholz.