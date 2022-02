Joe Biden zapytany o to, czy Amerykanie powinni się obawiać wojny nuklearnej, odpowiedział krótko: nie

Atak Rosji na Ukrainę

Również rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price odniósł się do tej kwestii. Był pytany, czy uważa Putina za racjonalnego aktora w świetle gróźb jądrowych. - Nie sądzę, by było to pożyteczne ani możliwe, zgadywać, co siedzi w głowie prezydenta Putina. Ale to, co dla nas jest znaczące, to działania Rosyjskiej Federacji. Jeśli retoryka przemieni się w czyny, zagrażające bezpośrednio naszym sojusznikom lub Stanom Zjednoczonym (...), odpowiemy stanowczo i zdecydowanie - zapewnił.