Rosja może użyć broni chemicznej lub biologicznej? Jen Psaki: na razie powinniśmy mieć otwarte oczy

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki odniosła się do swojego wpisu na Twitterze, w którym oceniła, że "wszyscy powinniśmy uważać na możliwe użycie przez Rosję broni chemicznej lub biologicznej na Ukrainie". Jak mówiła na czwartkowej konferencji, "ważne jest, żeby pokazać światu", iż Rosjanie "nie tylko mają takie zdolności, ale również historię używania" takiej broni. - Na razie powinniśmy po prostu mieć otwarte oczy - stwierdziła.

- Jest duży program broni biologicznej i chemicznej w Rosji. To znaczy, oni posiadają takie zdolności. Nie będę przekazywać żadnych konkretnych informacji wywiadowczych, ale zwracamy uwagę na czynniki, które się pojawiły - mówiła.

- Jednocześnie wiemy, że głównym tematem, który doprowadził do tweeta, którego wczoraj napisałam, jest to, że Rosja posiada również historię tworzenia tego typu operacji pod fałszywą flagą. To znaczy (...) sugerowania, że na przykład Stany Zjednoczone czy Ukraina posiadają programy broni chemicznej czy biologicznej. Ale tak naprawdę tego typu zdolności, takie programy posiada Rosja - kontynuowała.