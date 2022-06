Inwazja Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 115. dzień. Ciężkie walki toczą się między innymi w Siewierodoniecku, którego władze przekazują, że miasto ciągle się broni. - Rosyjscy żołnierze masowo giną, ale na ich miejsce codziennie przychodzą coraz to nowi zabójcy. Siewierodonieck niszczą "do zera" - przekazał szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Zachodnim decydentom trudno wyobrazić sobie, jak możemy pokonać większe siły Rosji. Mamy jednak drogę do zwycięstwa - zauważa w najnowszym wydaniu amerykańskiego pisma "Foreign Affairs" minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

> Ciężkie walki toczą się między innymi w Siewierodoniecku, którego władze przekazują, że miasto ciągle się broni. - Rosyjscy żołnierze masowo giną, ale na ich miejsce codziennie przychodzą coraz to nowi zabójcy. Siewierodonieck niszczą "do zera" - przekazał szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

> Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson przyjechał do Kijowa . To jego druga wizyta od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. "Panie prezydencie, Wołodymyrze. Dobrze być znowu w Kijowie" - napisał Johnson w mediach społecznościowych i zamieścił zdjęcie z prezydentem Ukrainy.

> Gospodarka Rosji może potrzebować dekady, aby powrócić do poziomu sprzed sankcji - powiedział German Gref, szef Sbierbanku. Były minister gospodarki wezwał do przeprowadzenia reform. Gref wskazał, że restrykcje nałożone na Moskwę odcięły kraj od połowy handlu .

> Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyznał, że nie wie, gdzie znajdują się trzej amerykańscy ochotnicy, którzy zaginęli w Ukrainie. Rosyjskie media opublikowały zdjęcia przedstawiające najprawdopodobniej dwóch obywateli USA schwytanych podczas walk o Ukrainę, co może być pierwszym potwierdzeniem, że zostali wzięci do niewoli.

> Rząd Ukrainy zakończył umowę o ruchu bezwizowym z Federacją Rosyjską. Reżim wizowy z Rosją będzie obowiązywał od 1 lipca. - Rosja zrobiła wszystko, by zerwać wszelkie więzi z Ukrainą. No cóż, zrobimy wszystko, by nasze więzi z Europą były jak najmocniejsze - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.