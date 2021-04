"Od kryzysu karaibskiego świat nigdy nie zbliżał się tak do ryzyka trzeciej wojny światowej jak teraz"

Historyk: świat jeszcze nigdy nie zbliżał się tak do ryzyka trzeciej wojny światowej jak teraz

"Od kryzysu karaibskiego (konflikt w latach 60. XX wieku między USA a ZSRR spowodowany rozmieszczeniem na Kubie przez Związek Radziecki pocisków balistycznych - red.) świat jeszcze nigdy nie zbliżał się tak do ryzyka trzeciej wojny światowej jak teraz" - ocenił, twierdząc, że jest to ten "ostrzejszy" wariant.

Hrycak o trzech "iluzjach", które "chce pożegnać"

"Iluzja pierwsza: jak tylko Ukraina odejdzie od Rosji, Rosja przestanie być imperium. Nie przestała i nie przestanie. Wszystkie imperia wcześniej czy później upadają. Ale, by to się stało, nie wystarczy tylko utrata terytoriów na peryferiach, powinien wydarzyć się duży kryzys w samym centrum" - stwierdził Hrycak.

"Tak, wielu z nas nie chce wojny. Ale nie my ją wybieramy. I jeśli nie mamy wyboru, to postarajmy się przekształcić to zagrożenie w jeszcze jedno potwierdzenie tego, że Ukraina to nie Rosja i kroczy inną ścieżką rozwoju" - skonkludował historyk.