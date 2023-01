"Guardian": Rosja chce zmobilizować dodatkowych 500 tysięcy poborowych

Brytyjski dziennik "Guardian", powołując się na ukraiński wywiad wojskowy, przekazał, że Rosja zamierza zarządzić w styczniu mobilizację dodatkowych 500 tysięcy poborowych. Przedstawiciele ukraińskiego wojska są zdania, że jeśli ta "końcowa kampania" okaże się fiaskiem Kremla, to "Putin się załamie".

Dziennik przytacza również wypowiedź rosyjskiego emerytowanego generała i deputowanego Dumy Andrieja Gurułowa, który powiedział w środę, że nie ma "żadnych powodów ani warunków", by Moskwa ogłosiła drugą mobilizację w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Niemniej gazeta przypomina, że Rosyjscy urzędnicy, w tym Putin, zaprzeczali również planom dotyczących wcześniejszego poboru, zanim ostatecznie ogłosili "częściową mobilizację" we wrześniu ubiegłego roku.

"Jeśli Rosja tym razem przegra, to Putin się załamie"

Odnosząc się do nadchodzących sześciu do ośmiu miesięcy, które ukraiński wojskowy określił jako "końcową kampanią", oszacował, że "jeśli Rosja tym razem przegra, to Putin się załamie".