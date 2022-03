Bezwzględni najemnicy mają działać na Ukrainie. Czym jest Grupa Wagnera, czyli "prywatna armia Putina"?

Ukraiński Sztab Generalny oskarża ich o branie udziału w inwazji Rosji na Ukrainę, media piszą, że wagnerowcy polują na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Grupa Wagnera to firma skupiająca najemników, powiązana z władzami Rosji i potępiona przez Unię Europejską. Działa na granicy prawa. Oskarżana jest o zbrodnie wojenne, torturowanie jeńców i egzekucje.

Kilka dni wcześniej w Owruczu w obwodzie żytomierskim (na zachód od Kijowa) miano zatrzymać jednego z najemników Grupy Wagnera. Poinformował o tym doradca w ukraińskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Anton Heraszczenko. "The Times" poinformował, że ponad 400 wagnerowców ma działać w Kijowie , a ich zadaniem ma być, według brytyjskiego dziennika, zamordowanie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i członków jego rządu.

Wagnerowcy, tajna broń Putina

Co to jest Grupa Wagnera i jakie ma koneksje z władzami Rosji, w której najemnictwo jest przecież nielegalne? Nazwa organizacji paramilitarnej powstała od pseudonimu założyciela i dowódcy Grupy – Dmitrija Utkina, byłego oficera wojskowego wywiadu wojskowego Rosji (GRU). Za patrona organizacji uważa się prokremlowskiego oligarchę Jewgenija Prigożina. Została powołana do życia w 2014 roku.