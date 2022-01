Konflikt Rosja - Ukraina. Trzy scenariusze rosyjskiej inwazji 

Wysiłki dyplomatyczne nie zmniejszyły napięcia na pograniczu ukraińsko-rosyjskim, obnażyły też przepaść między Rosją a Zachodem - ocenia skupiające się na polityce międzynarodowej pismo "Foreign Affairs". "Putin dąży do całkowitego rozmontowania postzimnowojennego systemu bezpieczeństwa w Europie i wycofania podstawowych międzynarodowych uzgodnień zapewniających rządom prawo do samostanowienia. USA, ich sojusznicy i partnerzy nigdy tego nie zaakceptują" - dodaje.

"Foreign Affairs" zaznacza, że przy analizowaniu posunięć Moskwy trzeba brać pod uwagę jej ostateczne cele. Zdaniem magazynu jest nim przekształcenie Ukrainy w państwo upadłe - poprzez osłabienie jej potencjału militarnego i destabilizację wewnętrzną. To uniemożliwiłoby powstanie w tym kraju stabilnej demokracji i silnej gospodarki, co mogłoby inspirować obywateli do żądania zmian we własnym państwie. W obliczu słabnących wpływów na ukraińską politykę, Moskwa może osiągnąć ten cel tylko siłą militarną - zauważa pismo.