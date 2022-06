Ukraina-Rosja. Dowódca brytyjskich sił zbrojnych: Władimir Putin popełnił błąd, Rosja strategicznie przegrała wojnę

Rosja strategicznie przegrała wojnę - ocenił admirał Tony Radakin, dowódca brytyjskich sił zbrojnych. Jak dodał, NATO jest silniejsze, a ponadto do Sojuszu chcą dołączyć Finlandia i Szwecja. - Putin stracił 25 procent siły lądowej, zdobywając bardzo niewiele - stwierdził Radakin. Przedstawiciel ukraińskiego sztabu generalnego poinformował, że Rosja zaangażowała w inwazję na Ukrainę 330 tysięcy ludzi. W składzie batalionowych grup taktycznych jest około 150 tysięcy żołnierzy.

- To fatalny błąd Rosji. Już strategicznie przegrała wojnę (...), NATO jest silniejsze, Finlandia i Szwecja chcą się przyłączyć (do Sojuszu) - powiedział brytyjski admirał.

- Rosyjska machina haruje i zajmuje każdego dnia kilka kilometrów (...). Dla Ukrainy to trudne, ale to będzie długa walka. Wspieramy Ukrainę, a ona sama pokazała, jak bardzo jest odważna - dodał.

Wyraził również uznanie dla Ukraińców za to, jakimi sposobami przejmują inicjatywę w walce z Rosjanami. - Ale są też szczerzy, gdy przyznają, że faktycznie potrzebują pewnego wsparcia - powiedział.

Ilu żołnierzy Rosja wysłała na Ukrainę?

- W składzie batalionowych grup taktycznych jest około 150 tysięcy żołnierzy, a z uwzględnieniem lotnictwa i komponentu morskiego jest to 220 tysięcy ludzi - powiedział na briefingu w czwartek wiceszef głównego zarządu operacyjnego sztabu generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Jego wypowiedź przytacza portal Ukraińska Prawda.

Wallace: nie chodzi tylko o broń

Ben Wallace przyznał, że Rosja ma przewagę artyleryjską nad Ukrainą, w niektórych miejscach wynoszącą nawet 20:1, ale zwrócił uwagę na to, że na Ukrainę zaczynają docierać "dziesiątki, jeśli nie setki" pocisków przeciwokrętowych, które mają pomóc temu krajowi w obronie przed rosyjskimi okrętami wojennymi.

Zaznaczył jednak, że w zachodniej pomocy nie chodzi tylko o przekazywaną broń, ale kluczowe jest również szkolenie ukraińskich żołnierzy w zakresie użycia tej bardziej skomplikowanej broni ciężkiej. - Nie chodzi tylko o listę zakupów. Trzeba mieć składniki - książkę kucharską, aby zrobić z tego posiłek, a my możemy w tym pomóc - porównał Wallace.

- Myślę, że rozwój sytuacji będzie znacznie bardziej nieprzyjazny dla sił rosyjskich. Będzie im trudniej robić to, co chcą robić. Kolejne ważne pytanie brzmi: czy Ukraińcy będą w stanie ich odepchnąć lub wypchnąć z kraju, ale tylko czas to pokaże - dodał minister obrony.